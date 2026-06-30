株式会社浅沼商会は、都市部での撮影に最適とするFotoproブランドのカメラバッグ「UB-1」を7月3日（金）に発売する。 撮影機材用のメイン収納部と、小物などが収納できるトップ収納部を備えた2気室構造のカメラ用バックパック。 メイン収納部へは背面と側面からの2方向からアクセス可能。トップ収納部はメイン収納部から独立しており、上部から小物を出し入れできる。 また、内部の仕切り板は取り外しが可能となってお