中東のペルシャ湾内に取り残されている船舶について、金子国土交通相は、26日に新たに日本関係の船舶3隻がホルムズ海峡を通過したと明らかにしました。乗組員の健康状態に問題はなく、船体に異常もないということです。ホルムズ海峡の事実上の封鎖により、ペルシャ湾内には当初45隻の日本関係船舶が取り残されていましたが、現在は32隻となっています。