インドネシアが韓国型戦闘機「ボラメ（＝鷹）」（KF−21）共同開発分担金の残金全額を支払い、長期間続いてきた未納論争が終わった。防衛事業庁と現地情報筋によると、インドネシアは25日、共同開発分担金の残金約640億ウォン（約67億円）を納付した。これでインドネシアは4月までに出した5360億ウォンを含め、韓国政府と最終合意した調整分担金6000億ウォンを完納し、分担金の義務をすべて履行した。初期事業妥当性検討段階で経済