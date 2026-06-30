18年にわたって連載された漫画『宇宙兄弟』が、ついに完結を迎えました。同作の主人公のひとり・ヒビトが日本人として初めて月面に下り立ったのは、2026年3月8日。このエピソードが描かれた当時、再び人類が月を目指すことは、まだ遠い未来の出来事のようにも思えました。【写真】「宇宙の魅力を伝えたい」28歳で宇宙飛行士候補に選ばれた「元外科医の女性」を見るしかし、作中に登場する、月を目指す宇宙船「オリオン」はフィ