「とにかくパチンコとスロットが大好きで週2回ほどはTBSに近い東京・赤坂のパチンコ屋さんに通っていました。趣味が高じて自身の名前を冠する台のオファーやパチンコ屋さんでの営業のお仕事も来て、とても喜んでいましたよ」【貴重写真】若かりし頃の中村玉緒。京都の名家に生まれたこう語るのは、6月9日に亡くなった女優・中村玉緒（享年86）の所属事務所の元スタッフだ。バラエティ番組でも活躍した◆◆◆明石家さんまとの共