記事ポイントCOZUCHIとCOMMOSUSの両代表が相互顧問に就任し事業体制を強化広報・ブランディング領域の知見共有で対外発信力の向上を目指す投資・与信判断は各社独立を維持し投資家保護を最優先に運営 COZUCHIを運営するLAETOLIと、COMMOSUSを運営するコモサスは、両社代表が相互の会社に顧問として就任したことを2026年6月10日に発表しました。LAETOLIの代表取締役CEO武藤弥氏がコモサスの顧問に、コモサスの代表取締役加藤義