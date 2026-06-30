韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は28日、X（旧ツイッター）に「予想外の結果に戸惑いを通り越して、あきれている」とつづった。【写真】この記事の写真を見る（5枚）サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会で、韓国代表が決勝トーナメント（32強）に進めなかった事態に対する怒りの投稿だ。李氏は「結局、人事がすべてであることが改めて証明された」とし、「能力よりも身内かどうかを重視し、無能な人物を指揮官に選