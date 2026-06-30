30日朝早く、栃木県那須塩原市で「クマに襲われてケガをした」と通報がありました。70代の男性1人が病院に搬送されています。警察によりますと30日午前5時すぎ、栃木県那須塩原市中塩原で「クマに襲われてケガをした」と近隣住民から119番通報がありました。クマに襲われたと話しているのは近所に住む70代の男性で、自ら近所の家まで歩き、助けを求めたとのことです。ケガの程度は分かっていませんが、病院に搬送され、意識はある