とちぎテレビ ７月７日の七夕を前に上三川町では、幼稚園の子どもたちが七夕飾りを作りました。 七夕飾りを作ったのは、やしお幼稚園の年長組およそ１００人です。 これは、町内で自動車を生産する日産自動車栃木工場が、敷地内にある竹を活用して季節の行事を楽しんでもらおうと地域貢献活動の一環で行ったものです。 これまでに、タケノコ掘りや門松作り体験も実施してきました。 園児たちは、社員に教わりながら