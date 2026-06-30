とちぎテレビ 栃木県は、県総合文化センターのグランドピアノを更新するため、「ふるさと納税型クラウドファンディング」を始めました。 県総合文化センターのメインホールにあるグランドピアノは１９９１年の開館以来、多くの演奏会やコンクールを支えてきました。 一方で音の響きが悪くなるなど経年劣化が進んでいるといい県として初めてとなる、ふるさと納税型クラウドファンディングで３５