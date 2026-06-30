元モーニング娘。で女優の久住小春（33）が30日、自身のインスタグラムを更新。サッカーFIFAワールドカップ（W杯）の1次リーグのスウェーデン戦を現地観戦したことを明かした。「いつかは生で観てみたいと思ってたワールドカップ次は四年後だし、行きたいと思った時に行くべきと思い、日本対スウェーデンを観にダラスに弾丸で行ってきました」と報告。日本代表のユニホームに身を包んだスタジアムでの写真を投稿した。「現