2026年北中米W杯。怪我で主力を欠き、決して万全とは言えない台所事情でありながらも、日本代表は1勝2分でグループステージの突破を決めた。【画像】「サッカーよりも少子高齢化が大事ですもんね」「こちらも試合開始できるように頑張ります」…ブラジル戦の裏でナンパに熱を出す!? 渋谷に集う“日本代表サポーターの実情”に迫った写真を一気に見る3大会連続で決勝トーナメントに進出したのは、フランス、クロアチア、イング