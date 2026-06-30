衆議院と参議院は国会議員の2025年分の所得を公開しました。トップは自民党の中西健治衆議院議員で、11億4015万円でした。【映像】高市総理、玉木代表らの所得も公開国会議員の所得公開は法律に基づき毎年実施され、対象の衆議院293人、参議院178人のあわせて471人が報告書を提出しました。所得が最も高かった自民党の中西氏はJPモルガン証券の元副社長で、株式の売却益9億6645万円や配当1億4834万円が所得を押し上げました