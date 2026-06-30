神奈川県で2026年に入り、窓ガラスをバーナーで焼いて住宅に侵入し、現金や貴金属を盗む事件が約150件相次いでいる。警察は横浜市南区の90歳女性の家に侵入した疑いでベトナム人の男を逮捕し、余罪を調べている。深夜に90歳女性宅に侵入した疑い18日、神奈川・青葉署でカメラが捉えたのは、背中を丸めゆっくりと車に乗り込むベトナム国籍のチャン・ヴァン・ドゥック容疑者（33）だ。5月、午前1時半頃、横浜市南区の90歳の女性が住