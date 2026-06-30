記事のポイントロレアルはOpenAIと提携し、社内AI基盤「CreAItech」に最新モデルを導入するとともに、メイベリンのバーチャル試着機能をChatGPTへ統合する。CreAItechはOpenAIやGoogleなど複数のAIモデルを用途別に使い分け、制作コストを40％削減しながら5万点のマーケティングアセットを制作している。ロレアルはChatGPT広告のテストやAI回答での製品露出強化を進め、AIをクリエイティブ制作からメディア運用まで一体化する体制