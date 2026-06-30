東京外国為替市場で円相場が下落し、30日午前10時前、一時1ドル＝162円台をつけました。1986年12月以来、約39年半ぶりの円安水準です。アメリカの中央銀行にあたるFRBが、年内に利上げを行うとの見方が強まっていて、外国為替市場では、ドルを買う動きが続いていました。政府・日銀による為替介入への警戒感から、円を買い戻す動きも見られていますが、ドル買い圧力が優勢であることから、じわじわと円安が進む展開となっていまし