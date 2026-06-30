毎日のムダ毛ケアをもっと手軽に、もっと楽しくしたい方に注目のアイテムが登場します。貝印の新感覚カミソリ「なでそり™」から、映画『トイ・ストーリー』の限定デザインが発売。ウッディ、ジェシー、バズ・ライトイヤーをモチーフにしたポップでかわいいデザインは、使うたびに気分が上がりそう♡肌をなでるように使えるやさしい設計にも注目です。 トイ・ストーリー限