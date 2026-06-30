福島県郡山市の磐越自動車道で部活遠征中の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故を踏まえ、文部科学省は30日、校外活動での移動時の安全確保策を公表した。レンタカーなどの運転者は学校の責任で直接手配することなどを盛り込んだ。