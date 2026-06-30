三重県の観光事業振興などに貢献した人をたたえる功労者表彰式が6月29日、津市内で行われました。観光事業振興功労者表彰は三重県観光連盟が県の観光事業の振興などで貢献した人を表彰する制度で、本年度は赤福の顧問で伊勢商工会議所会頭の濱田典保さんや、三重交通の整備工場長を務める平田伸人さんら5人が受章しました。表彰式では三重県観光連盟の竹谷賢一会長から一人ひとりに、三重県産の杉を使用した表彰状が贈られました。