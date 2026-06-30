4人組ロックバンド「flumpool」は30日、公式サイトを通じ、ドラムス・小倉誠司（42）の活動休止に伴い全国ツアーのチケット払い戻しを行うと発表し、詳細を伝えた。小倉は今月17日、ジストニアの症状の可能性があるため治療に専念することを発表した。治療専念のため当面の間ライブ活動を休止。9月に行う全国ホールツアーについてはサポートドラマーを迎えて行う。払い戻しの対象となるのは、9月12日の大阪・オリックス劇場