トランプ米大統領がＳＮＳでガソリン小売業者に価格を下げるよう威嚇している。原油価格が下がったのだから、ガソリン小売価格も下げるべきであるという主張だ。 ただ、米国でガソリンスタンドを経営するのは、全体の約６割が家族経営や個人経営で、イラン戦争が始まった後の仕入れ価格の急激な上昇と店頭価格引き上げの遅れで損失が発生した可能性が高く、現在のガソリン小売価格の高止まりはその損失補填的な意味合いが強