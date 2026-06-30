３０日の東京外国為替市場では、円安・ドル高が進み、円相場は一時、１９８６年１２月以来、約３９年半ぶりとなる１ドル＝１６２円台を付けた。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げ観測が強まっており、日米の金利差拡大を意識した円売り・ドル買いが優勢となっている。