象印マホービンは５日ぶりに急反落した。同社は２９日の取引終了後、２６年１１月期第２四半期累計（２５年１１月２１日～２６年５月２０日）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２．２％増の５１２億１０００万円、営業利益は同７．０％増の５２億１２００万円、最終利益は同３．９％増の３５億３４００万円となった。中間期は増益で着地した一方、直近３カ月間の営業利益は前年同期比で４割減となっており、嫌気