アインホールディングスが３日続伸している。２９日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、香港を拠点とする投資ファンドのオアシス・マネジメントによる株式保有割合が１６．６８％から１７．７４％に上昇したことが判明しており、これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は純投資としており、報告義務発生日は２２日となっている。 出所：MINKABU PRESS