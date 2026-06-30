アイザワ証券グループがしっかり。２９日の取引終了後に、保有する投資有価証券の一部を売却したのに伴い、２７年３月期第１四半期に投資有価証券売却益８億６１００万円を特別利益として計上すると発表しており、これが好材料視されている。 出所：MINKABU PRESS