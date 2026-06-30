午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４４３、値下がり銘柄数は１０５５、変わらずは５５銘柄だった。業種別では３３業種中８業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、電気機器、銀行、その他金融など。値下がりで目立つのは輸送用機器、石油・石炭、鉄鋼など。 出所：MINKABU PRESS