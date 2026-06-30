中国国家市場監督管理総局は6月29日、5月の中国企業信用指数は161．53で、企業の信用水準は全体的に安定した推移を維持したと表明しました。5月における信用指数の上位5業種は「金融業」「電力・暖房・ガスおよび水の生産と供給業」「住民向けサービス・修理・その他のサービス業」「水利環境・公共施設管理業」「製造業」でした。うち「住民向けサービス・修理・その他のサービス業」の指数の伸び幅が最も大きく、今年に入ってか