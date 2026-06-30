衆議院と参議院は2025年分の国会議員の所得を公開しました。公開の対象となったのは、去年1年間を通じて在職していた、衆議院議員293人と参議院議員178人のあわせて471人です。議員1人あたりの平均額は3003万円で、前の年から490万円増加しました。所得が最も多かったのは、自民党の中西健治衆議院議員の11億4015万円で、株式の売却や配当金などによる利益が大半を占め、4年連続のトップとなりました。与野党9党首では、自民党総裁