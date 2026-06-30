6月30日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気 今朝は次第に雨の範囲が広がってきて、今雨が降っているところは多くなっています。この後、特に長く雨が降りやすいのは県の南部です。梅雨前線が九州南部付近に停滞していますので、前線に近い県の南部、球磨地方や天草・芦北地方、八代などは、今日はほぼ1日雨が降り続く見込みです。北部は雨が降ったりやんだりの