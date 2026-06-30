さきほど、円相場が一時、1ドル＝162円を突破し、およそ39年半ぶりの円安水準となりました。アメリカのFRBによる利上げ観測が強まり、円売りドル買いの動きが進んでいて、162円を突破したあと、一時162円30銭台まで円安が進みました。1ドル＝162円台をつけるのは1986年12月以来、およそ39年半ぶりです。円安傾向は2022年から始まっていて、およそ4年半で、円はドルに対して3割近く下落しています。政府・日銀は今年4月末から5月に