あすから7月ですが、食品などの値上げは2000品目を超えました。中東情勢の悪化で夏以降に値上げラッシュが続きそうです。帝国データバンクによりますと来月の食料品などの値上げは2566品目で、単月として3か月ぶりに2000品目を超えました。中東情勢の悪化で原油やナフサの価格が上がりトレーやフィルムなどの資材価格が高騰したことで値上げ品目数を押し上げました。分野別でみると最も多いのは▼即席めんなどの「加工食品」で1084