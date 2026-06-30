国会ではきょう（30日）、野党が欠席するなか、「副首都構想」の実現に向けた法案が衆議院の特別委員会で審議入りしました。副首都法案をめぐり、野党側はきょうの特別委員会に先立ち、自民党の丹羽委員長に審議入りを撤回するよう改めて求めましたが、丹羽委員長は応じませんでした。中道改革連合・早稲田夕季 野党筆頭理事「まさに数の力による審議入りを乱暴に行ったということでございますので、到底認めることはできませ