記事ポイント淀屋橋エリア初出店、京阪・御堂筋線駅直結で7月6日オープン入口のデリカ厨房で出来たての惣菜・弁当・丼メニューを提供チーズ・ワイン・ヨーロッパ直輸入品など上質な食品も充実 いかりスーパーマーケットが、淀屋橋エリア初となる新店舗「いかりスーパーマーケット淀屋橋ステーションワン店」を2026年7月6日（月）午前10時にオープンします。京阪淀屋橋駅と地下鉄御堂筋線淀屋橋駅北改札口に直結し、平日は朝7