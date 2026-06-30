お笑いコンビ「オール阪神・巨人」のオール巨人（74）が30日、自身のXを更新。サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）の服装について言及した。この日、FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本―ブラジル戦が行われ、本田は試合を生中継したNHK BSに出演。赤いジャケット姿で登場し、ファンの目を引いた。巨人は「今から日本vsブラジルですが！本田圭佑さんのコーディネートどこかで見た」と、本田のコーデに