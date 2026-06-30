お笑いコンビ「カカロニ」のすがや（35）が30日、自身のX（旧ツイッター）を更新。サッカーFIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルに1―2で惜敗した日本代表をねぎらった。大のサッカー好きとして知られるすがや。2014年ブラジル大会から4大会連続でW杯を現地観戦している。すがやはスタジアムでの写真を投稿。「どんどんどんどん日本サッカーが好きになる。そんな日々でした」と大会期間を振り返った。