オール阪神巨人のオール巨人が３０日、Ｘを更新。サッカーワールドカップ・日本対ブラジル戦でＮＨＫＢＳで解説を行った本田圭佑の衣装に言及した。今回のＷ杯で解説するたびに話題となった本田は、ブラジル戦はＮＨＫＢＳに登場。真っ赤なジャケットに白いシャツ、サムライブルーのチーフを胸ポケットにさした、まるで日の丸を意識したかのような衣装だった。これに触れたのがオール巨人。「今から日本ｖｓブラジルですが！