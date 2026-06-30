国会議員の2025年の所得が30日、公開され、自民党総裁の高市早苗総理大臣の所得は、3641万円で与野党党首の中でトップだった。政党別の平均所得では、自民党が3512万円と9年連続のトップとなった。高市総理の所得は、議員歳費や総理の給与などの給与所得2359万円に加え、印税や原稿料など雑所得1282万円を合わせて3641万円となり、与野党9党の党首の中でトップとなった。2位は、国民民主党の玉木雄一郎代表で、給与所得の他に講演