俳優いしだ壱成（51）が29日、インスタグラムを更新。観月ありさ（49）とのショットをアップした。「ずっと会いたかった戦友との再会」とつづり、観月とのツーショットを披露した。この投稿にフォロワーからは「この世で1番大好きなツーショット」「放課後からのじゃじゃ馬ならしお二人はわたしの青春でした」「あの頃と変わらずの美のお2人」とコメントが寄せられている。いしだと観月は「放課後」「じゃじゃ馬ならし」「ボーイ