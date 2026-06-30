NHK仙台のキャスター関根和子が29日までに、インスタグラムを更新。沖縄旅行を報告した。関根キャスターは「沖縄では恩納村にあるホテルに泊まりました海の色がエメラルドで眺めも良き」と旅行を報告し、ワンピース姿や沖縄の風景などをアップした。オフショルダーのワンピースを着用。肩からデコルテまでの美しい素肌を大胆に露出している。この投稿にフォロワーからは「鎖骨〜美しい」「素敵な写真」「かわいい〜とてもお