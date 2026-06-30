巨人の中川皓太投手（３２）が２９日、出場選手登録を抹消された。橋上監督代行は「コンディション不良です。肩肘とかではないです」と早期復帰を視野に大事を取った措置と説明した。プロ１１年目の今季は３月下旬から５月下旬までの１５試合連続無失点など２４登板で防御率１・８６。直近では２３日の広島戦（マツダ）で１回無失点に抑えて７試合連続無失点としていた。