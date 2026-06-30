テレビ朝日の田原萌々アナウンサー（27）が29日、インスタグラムを更新。ポニーテール姿を披露した。田原アナは3枚、ポニーテール姿の近影をアップ。白いうなじをスッキリと出した横向きの姿や、正面を向いた笑顔を披露している。この投稿にフォロワーからは「絶世のポニテ」「ももたんのポニーテールは最強です」「テレ朝の天使」とコメントが寄せられている。