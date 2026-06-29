毎日の洗濯や掃除、食事づくりに追われ、心の余裕まで失ってはいないだろうか。実は、「分類」と「気の持ちよう」で、家事の負担をグッと減らすことができる。生活に余白を生み出して、家族関係まで円滑にするその方法とは？※本稿は、家庭教育コンサルタントの岩田かおり『お手伝いで自分から楽しく学べる子になる 戦略的ほったらかし教育』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。毎日の食事作り