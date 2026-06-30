グラビアアイドル加藤玲菜（20）が29日にインスタグラムを更新。ビキニショットを公開した。加藤は「【お知らせ】本日発売、#週刊プレイボーイ表紙＆巻頭で登場してます」と掲載誌をPRし、ビキニショットをアップした。前のめりのポージングで白い美バストを強調させた、ストライプのビキニ姿を公開している。この投稿にフォロワーからは「仕上がってるうう！」「規格外スタイル」「スタイル異次元過ぎる」とコメントが寄せられ