鉱工業生産指数の推移経済産業省が30日発表した5月の鉱工業生産指数速報（2020年＝100、季節調整済み）は前月より0.5％上昇し103.0だった。プラスは2カ月連続。基調判断は「生産は一進一退」で据え置いた。全体の15業種のうち7業種が上昇した。航空機用の発動機部品の伸びを受け、輸送機械工業が4.6％増加した。ポリエチレンやエチレンなどの無機・有機化学工業も3.7％上昇した。ナフサ関連施設の定期修理が終わったことが主な