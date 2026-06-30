29日夕方、湯沢市横堀の草地でクマが目撃されました。付近には小学校や中学校、高校があります。湯沢警察署の調べによりますと29日午後4時20分ごろ、湯沢市横堀字六郎川原の草地にクマ1頭がいるのを、湯沢市の10代の男性が目撃しました。クマの体長は約50センチです。最も近い民家までは約50メートルで、雄勝小学校や雄勝中学校、湯沢翔北高校雄勝校などがある地域です。