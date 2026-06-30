30日朝早く、秋田市寺内油田の保育所近くでクマが目撃されました。付近では28日と29日の朝にもクマの目撃情報が寄せられています。秋田臨港警察署の調べによりますと30日午前4時20分ごろ、秋田市寺内油田2丁目の寺内保育所付近で、市道にいるクマ1頭を家にいた30代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは5メートルほどで、この地域では28日と29日の朝にもクマの目撃情報が寄せられて