マレーシア運輸省は6月29日、マレーシア政府は米企業オーシャン・インフィニティーとの契約期間を延長すると発表しました。海洋探査を手掛けるオーシャン・インフィニティーはインド洋南部海域で、マレーシア航空370便（MH370）をめぐる残骸の捜索活動を継続します。発表によると、マレーシア内閣は今月26日、双方の捜索についての契約期間の延長を承認しました。契約は1年間延長され、2026年7月1日から2027年6月30日までが契約期