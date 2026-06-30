ドル円理論価格1ドル＝161.33円（前日比+0.50円） 割高ゾーン：161.58より上 現値：161.94 割安ゾーン：161.08より下 過去5営業日の理論価格 2026/06/29160.83 2026/06/26161.35 2026/06/25161.05 2026/06/24161.46 2026/06/23161.34 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動