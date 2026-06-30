Ｈｍｃｏｍｍが大量の買い注文に気配値のまま株価水準を切り上げている。同社は人工知能（ＡＩ）を活用した音声認識ソリューションなどを主力展開し、Ｍ＆Ａ効果なども発現し２６年１２月期は大幅増収増益が見込まれている。しかし、株価は今月１９日に５８０円の上場来安値をつけるなど大底圏を這っていた。そうしたなか、２９日取引終了後、四国電力に対して、同社の異常音検知ＡＩソリューションである「ＦＡＳＴ