カルナバイオサイエンスが続伸している。同社は２９日の取引終了後、開発中のＢＴＫ阻害剤「ｄｏｃｉｒｂｒｕｔｉｎｉｂ（ＡＳ－１７６３）」と、ベネトクラクスなどのＢＣＬ－２阻害剤との併用及び合剤に関する組み合わせ医薬の発明に関し、欧州特許庁の審査を受けた結果、特許付与予定通知を受けたと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。この先、一定の手続きを経て特許登録となる見通し。慢性リンパ性白血